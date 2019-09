NAPOLI ZAZZARONI KOULIBALY / Non è partita nel migliore dei modi la stagione di Kalidou Koulibaly. Leader del Napoli di Ancelotti che con l'arrivo di Manolas avrebbe dovuto blindare la porta azzurra, il centrale senegalese si è reso protagonista di un avvio tutt'altro che positivo. Non solo per l'autogol decisivo nel ko per 4-3 in casa della Juventus.

Dalle colonne del 'Corriere dello Sport' anzi, il direttore Ivansi sofferma sul centrale e analizza: " Koulibaly non è ancora un caso, ci mancherebbe: ma le sue prestazioni negative - che, sia chiaro, non ribaltano il senso di quanto avevamo visto fino allo scorso maggio - fanno rumore. Ancelotti è chiamato a evitare che lo diventi. Rientrato in Italia più tardi dei compagni per via della coppa d’Africa e quindi con una condizione generale approssimativa, nelle prime due uscite di campionato Kalidou si è infatti reso responsabile di cinque dei sette gol subiti dalla squadra". Quindi Zazzaroni conclude: "[...] Cinque, tutti puniti, in due sole partite non sono la ricerca acrobatica di un peggioramento ma una serie di indizi da non trascurare e richiedono un’attenzione supplementare".