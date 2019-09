CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO / Chiusa la campagna acquisti, la Lazio lavora al rinnovo dei suoi talenti.

In futuro sono previsti nuovi contratti per, ma in tempi brevi dovrebbe essere annunciata anche la firma di

Dopo le tante indiscrezioni estive, Caicedo è rimasto alla Lazio, che presto dovrebbe blindarlo. Il 'panterone', riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbe accettato il rinnovo prima del derby contro la Roma: accordo fino al 2022 a 2 milioni di ingaggio con bonus facilmente raggiungibili; il contratto sarebbe già pronto e si attenderebbe solo la sua firma. In attesa degli altri prolungamenti 'eccellenti', quindi, Lotito blinda un elemento valido del suo attacco.