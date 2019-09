Inter, dall'Inghilterra: Conte ha chiesto Eriksen

INTER ERIKSEN / La sessione estiva è terminata, ma il calciomercato non può comunque considerarsi chiuso. Anzi. Grandi manovre già in corso per programmare le mosse dei prossimi mesi, con l'attenzione che in questa fase si rivolge soprattutto sui top player in scadenza di contratto nel 2020 e che quindi rappresentano occasioni da cogliere nel mercato di gennaio o, in alternativa, da bloccare per l'estate.

Il nome più caldo senza dubbio è quello di Christian, nel mirino di, ma sognato anche dalle 'nostre'che non stanno a guardare.

Dall'Inghilterra, in particolare, è il britannico 'Daily Express' a rilanciare con forza la candidatura dei club italiani. In particolare proprio dell'Inter, che su input del tecnico Antonio Conte sarebbe pronta all'assalto. L'allenatore infatti avrebbe esplicitamente richiesto il danese del Tottenham che ha già espresso il suo malumore per la mancata cessione in estate e secondo il tabloid l'intenzione dell'Inter è quella di fare quantomeno un tentativo per averlo già a gennaio, così da anticipare altri club che a fine stagione potrebbero garantire un contratto più ricco al giocatore. Il piano, si legge, prevederebbe il pagamento di un indennizzo agli 'Spurs' per il prestito con riscatto a fine stagione.