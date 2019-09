CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MANDZUKIC EMRE CAN HYSAJ / Nella giornata di ieri, le squadre italiane hanno consegnato la lista di giocatori utilizzabili nella fase a gironi di Champions League. Non sono mancate le esclusioni eccellenti tra polemiche e malumori di alcuni tifosi. Così, è inevitabile immaginare che alcuni indizi sul futuro dei talenti esclusi sia arrivato proprio ieri: clicca qui per restare aggiornato.

In casa Juventus, Sarri ha scelto di non utilizzare Mandzukic ed Emre Can, oltre all'infortunato Chiellini.

Al centro di molteplici indiscrezioni nelle ultime settimane, Mandzukic è nel mirino dei club del Qatar : non sembra quindi da escludere un eventuale colpo di scena che porterebbe alla partenza del croato, considerato che il mercato qatariota è ancora aperto. Discorso simile per il centrocampista, che in Europa potrebbe avere il campionato portoghese come opzione da vagliare. Senon hanno avuto particolari problemi nel scegliere la rosa, infine, anche ilha dovuto fare scelte importanti:ha preferitoal centrale. L'albanese potrebbe quindi avere le ultimissime possibilità di scalare le gerarchie del tecnico, mentre per il centrale non sono da escludere cambiamenti nel prossimo mercato di gennaio.