Inter, il piano per Darmian

INTER DARMIAN BASTONI / Lukaku, Sanchez e non solo. L'Inter ha provato il triplo colpo dal Manchester United, rinnovando anche in estate un interesse di lunga data per quel Matteo Darmian che poi in Italia è sbarcato, ma per vestire la maglia del Parma.

Affare da meno di due milioni di euro, operazione low-cost che i 'Red Devils' non avrebbero concesso alla dirigenza nerazzurra che però, scrive il 'Corriere dello Sport', anche in virtù degli ottimi rapporti con gli emiliani avrebbe una corsia preferenziale e monitora il giocatore.

Secondo il quotidiano, qualora dovessero presentarsi problemi sulle corsie o difficoltà nell'adattamento del nuovo arrivato Lazaro, a gennaio l'Inter andrà con decisione sul classe '89. Magari inserendo nelloperazione il prestito del giovane difensore Bastoni, che in nerazzurro rischia di avere poco spazio pur essendo l'unico difensore mancino e che il Parma avrebbe rivoluto per questa stagione.