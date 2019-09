CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Chiusa la sessione estiva, i club italiani avranno quattro mesi di tempo per testare la bontà del lavoro svolto sul mercato. Tra le protagoniste assolute della campagna acquisti, la Juventus fino all'ultimo giorno ha avuto Ivan Rakitic come grande obiettivo, non riuscendo però a trovare l'intesa con il Barcellona.

Il suo profilo potrebbe quindi tornare di moda tra pochi mesi, quando inizierà la sessione di gennaio: clicca qui per restare aggiornato.

La società bianconera, riporta 'Tuttosport', non avrebbe intenzione di abbandonare Rakitic perché considerato il profilo ideale per il gioco di Sarri. Anche il calciatore, dal canto suo, lascia aperta la porta verso Torino, considerato anche l'esiguo spazio che quest'anno gli potrebbe essere riservato in Catalogna. I rapporti tra Juve e Barça, inoltre, sarebbero molto solidi anche grazie alla cena consumata dal d.s. Paratici insieme all'a.d. catalano Oscar Grau. Entro gennaio si attendono quindi nuovi sviluppi.