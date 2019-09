Milan, non solo Donnarumma: via alla partita per i rinnovi

MILAN RINNOVI DONNARUMMA SUSO BONAVENTURA / Chiuso il mercato, per il Milan si apre la partita dei rinnovi per cercare di anticipare i tempi ed evitare insidie tra pochi mesi. Il caso più spinoso è quello relativo a Gigio Donnarumma: in scadenza nel 2021, entrerà nel vivo dei discorsi nelle prossime settimane con l'obiettivo di prolungare l'attuale accordo in modo da non arrivare all'ultimo anno di contratto.

I rossoneri vogliono blindarlo, il classe '99 rappresenta il presente ed il futuro del club, l'ipotesi di spalmare l'ingaggio su più anni però al momento appare complicata.

Parallelamente, scrive 'La Gazzetta dello Sport', si affronteranno altri due temi caldi. A partire da Jack Bonaventura che sta rispondendo bene sul campo dopo l'infortunio ed è in scadenza a fine stagione. Il Milan non vuole perderlo, tantomeno a zero: è lui uno dei giocatori di esperienza "già presenti in rosa" di cui ha parlato Boban. Non è in scadenza, ma anche la situazione di Suso andrà rivista. La clausola da 40 milioni di euro preoccupa il club che ha ribadito la centralità nel progetto: accolta questa presa di posizione, il giocatore risponderebbe con una richiesta di ingaggio da 3 milioni a stagione per eliminare anche la clausola. Palla al Milan.