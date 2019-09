JUVENTUS SARRI / Prosegue molto bene l'ambientamento di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. In campionato ha già conquistato due vittorie, ma sono altri gli aspetti che, secondo 'Tuttosport', lo hanno colpito e stregato in questi primi mesi con la 'Vecchia Signora': clicca qui per restare aggiornato.

In primis, Sarri sarebbe rimasto colpito dalla disponibilità totale che i suoi giocatori hanno dato nel rimettersi in gioco, reinventarsi e adeguarsi subito ai nuovi concetti di gioco.

Altro elemento di sorpresa, inoltre, è stato il modo in cui, in assenza del tecnico per la polmonite, i giocatori hanno accettato il vicequale referente, senza la benché minima incrinatura. Infine, il quadro è completato dallo spirito di sacrificio dimostrato dalla Juve nelle due vittorie contro, caratteristiche non sempre riscontrabili in club di altissima caratura. Nella prospettiva opposta, concludendo, c'è stima e rispetto per il lavoro suo e del suo staff, condizioni ideali per immaginare un'altra stagione da protagonisti.