JUVENTUS ERIKSEN / Il mercato è finito ma non si ferma. Detto degli svincolati che potranno essere tesserati fino al 31 marzo, i grandi club sono già a caccia di occasioni nella lista di calciatori in scadenza di contratto nel 2020: a febbraio saranno liberi di accordarsi con altre società per muoversi a parametro zero a fine stagione, ma occhio ai possibili assalti anticipati al mese di gennaio quando i club proprietari dei cartellini potrebbero cedere a cifre vantaggiose i loro gioielli pur di non perderli senza incassare un euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Particolarmente attenta su questo fronte (ma di certo non l'unica) è la Juventus, che negli anni ha sempre puntato forte sui calciatori in scadenza e lavora già ai colpi di domani.

Il sogno si chiama Christian, che avrebbe voluto lasciare il Tottenham già in estate e salvo dietrofront clamorosi lo farà al massimo a giugno. C'è anche l', ma la concorrenza più agguerrita è quella di Manchester United e Real Madrid che hanno già fatto alzare l'asticella della richiesta d'ingaggio da parte del calciatore sopra quota 10 milioni di euro a stagione. Una candidatura di maggior peso per i bianconeri è per quello di Stefan, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex Fiorentina e Manchester City è all'ultimo anno di contratto con l'Atletico Madrid, ma l'offerta da 10 milioni di euro per il prestito più 40 per il riscatto formulata dalla Juve negli ultimi giorni di mercato non è bastata a convincere i 'Colchoneros'. Se ne riparlerà probabilmente a gennaio, con un possibile blitz deciso dei dirigenti juventini con il quale tenteranno di anticipare i tempi dello sbarco a Torino, altrimenti probabile a zero a fine stagione.