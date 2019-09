INTER JUVENTUS ICARDI / C'è (anche) la Juventus dietro l'accelerazione improvvisa che ha portato alla conclusione della luga telenovela Icardi con il trasferimento last-minute al Paris Saint-Germain. Un contatto diretto avvenuto negli ultimi giorni della sessione estiva con il quale i bianconeri hanno 'ufficializzato' il dietrofront nella corsa all'argentino spianando la strada alla destinazione francese.

È il retroscena raccontato oggi da 'La Gazzetta dello Sport', che di fatto conferma come dietro ai 'no' dell'ex capitano dell'a soluzioni come Roma e Napoli ci fosse anche la speranza di un'entrata in scena concreta della Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Juventus che però, non riuscendo a piazzare in uscita i suoi esuberi offensivi, avrebbe fatto sapere tramite il Ds Fabio Paratici alla moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, che le condizioni per un affondo juventino non c'erano. Da lì, le tensioni tra club rivali si sono affievolite e lo stesso Paratici avrebbe fatto pervenire un messaggio anche al nuovo nemino Beppe Marotta comunicando che la Juventus non era più in corsa per Icardi. Messe da parte le piste Monaco e Atletico Madrid, dunque, sono partiti i discorsi per il rinnovo vincolato al passaggio al Psg in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che all'Inter sono fiduciosi che venga esercitato, anche se intanto su Instagram lo stesso Icardi ha salutato con un enigmatico 'arrivederci'.