INTER NAPOLI ICARDI DIEGO COSTA / Mauro Icardi al Paris Saint-Germain dopo un lungo tira e molla con l'Inter che ha visto spettatori interessati anche Atletico Madrid e Napoli. Proprio gli azzurri avrebbero potuto approfittare di un trasferimento dell'attaccante argentino ai 'Colchoneros': secondo quanto riferito da 'Radio Marte', infatti, era tutto impostato per l'arrivo alla corte di Carlo Ancelotti di Diego Costa.

Il Napoli aveva detto sì alla richiesta di prestito con diritto di riscatto da 25 milioni di euro presentata dal club spagnolo, così come si sarebbe fatto carico di un ingaggio da 9 milioni di euro (la differenza tra i 12 milioni annuali e le due mensilità già percepite): per far decollare l'affare sarebbe servito il sostituto per Diego Simeone, individuato proprio in Icardi. La trattativa tra Atletico e Inter però non è mai decollata in maniera definitiva ed ecco che Diego Costa è rimasto a Madrid, Icardi è volato a Parigi e a Napoli è approdato Llorente.