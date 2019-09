PARIS SAINT-GERMAIN VERRATTI / Impegnato con la Nazionale per i due impegni europei, Marco Verratti ha parlato anche del Psg in un'intervista a 'Rai Sport': "Icardi è una stata una bella sorpresa, fino a ieri non pensavo potesse arrivare: l'ho scoperto attraverso i giornali. Sono felice del suo arrivo perché ha sempre segnato sempre tanto e farlo in Serie A non è semplice. Ha avuto qualche problema negli ultimi mesi ma penso che la sua scelta possa dare vantaggi a tutti. Tornerà protagonista in una squadra che ha tanti obiettivi.

Troverà un bel gruppo: la concorrenza fa bene ai giocatori. Se vuoi vincere ed essere competitivo devi avere una squadra con questi giocatori. Icardi è giovane e faceva male anche a noi giocatori vederlo fuori. Sono felice che possa rimettersi in gioco in una grande squadra e con nuovi stimoli".

Spazio anche ai due esclusi di Mancini, Kean e Zaniolo: "Per i giovani le cose son cambiate, con i social si parla dei calciatori in tutto il mondo in poche partite. Quando il mister fa queste scelte non è per punizione ma per far capire che quando si è giovani bisogna fare qualcosa in più rispetto agli altri. Non la considero una punizione, per me ha fatto bene. Quando Kean e Zaniolo torneranno saranno ancora più importanti di prima".