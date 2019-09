p>QATAR 2022 LOGO MONDIALI / Tre anni ai prossimi Mondiali ed è stato reso noto il logo ufficiale di: a Doha il simbolo della rassegna iridata che si terrà tra tre anni è stato proiettata in contemporanea su diversi edifici del Paese, dalla Torre di Doha all'anfiteatro di Katara, dal mercato di Waqif Souq al forte di Zubara. Il simbolo rappresenta un otto, che rappresenta gli otto stadi in cui si disputerà la competizione: a formarlo delle donde ondulate che rappresentano anche le dune del deserto. Qatar 2022 saranno i primiche si disputeranno in inverno: gara inaugurale prevista il 21 novembre 2022, finale il 18 dicembre.