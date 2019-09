FIORENTINA COMMISSO CHIESA / Parla Rocco Commisso. Il proprietario della Fiorentina ha fatto il punto dopo la chiusura del calciomercato e le prime due partite di campionato: "E' stato un periodo molto intenso, da quando abbiamo comprato la Fiorentina il 6 giugno non abbiamo smesso di lavorare - ammette ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' - Ci vuole tempo come per le aziende.

Abbiamo una squadra nuova e molto giovane, dal primo giorno ho fatto una sola promessa di tratteneree Chiesa è rimasto, poi abbiamo fatto tante cose, cambiando dirigenti, confermando Montella e facendo mercato...? Tornerà per vedere il match ma per se dovesse andare male le altre partite le vedrò in tv. Punti con la Juve? Col tempo la squadra non può che migliorare,avrà più minuti nella gambe. Serve pazienza e il calendario iniziale non c'è stato amico"