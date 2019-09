Fantacalcio, Verdi e non solo: il calciomercato li rende 'top'!

CALCIOMERCATO FANTACALCIO VERDI / Il calciomercato degli ultimi giorni ha portato tanti calciatori a trasformarsi da esuberi a titolarissimi. Cambiamenti questi che 'sconvolgono' il fantacalcio: il passaggio al Torino di Simone Verdi ha fatto esultare tutti i fantallenatori che lo avevano preso a poco durante l'asta. L'ex Bologna ha visto così lievitare la sua quotazione, passando da non acquistabile a top.

Ma non è l'unico giocatore ad essere diventato appetibile al fantacalcio grazie al mercato degli ultimi giorni: in portasarà titolare a Cagliari fino al ritorno di Cragno. Stesso discorso perche prenderà il posto dell'infortunato Pavoletti. Da quarta sceltapuò subito giocare così come. Non sarà un titolare, invece,ma al Sassuolo giocherà certamente di più di quanto avrebbe fatto alla Roma.