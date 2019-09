JUVENTUS EMRE CAN CHAMPIONS / Emre Can, con Chiellini e Mandzukic, fuori dalla lista Champions: è questa la notizia che fa discutere sui social e non solo.

La Juventus ha presentato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla prima fase della competizione continentale e l'esclusione del centrocampista tedesco fa finiresul banco degli imputati. Una scelta incomprensibile per molti che indicano nella fragilità didue motivi validi per non rinunciare all'ex

Ecco alcuni dei tweet sull'argomento: