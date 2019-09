FIORENTINA MONTELLA / Vincenzo Montella si affida ai social per suonare la carica dopo l'avvio difficile di campionato della sua Fiorentina, sconfitta prima dal Napoli e poi dal Genoa.

Il tecnico viola infatti ha pubblicato un post sul suo profilo 'Instagram' rivolto all'intera città e ai suoi tifosi.

Ecco le sue parole: ''Sapevamo benissimo che un calendario complicato in avvio come il nostro, unito ad una profonda rivoluzione tecnica estiva, avrebbe potuto mettere in mostra - in questa fase - eventuali risultati negativi. E così è stato. Ma da ieri sera alle 22 abbiamo la prima certezza: chi saremo per i prossimi 4 mesi almeno. Mercato chiuso. Finalmente, aggiungo. Adesso non ci resta che lavorare, compattarci, e trovare i giusti equilibri per tornare ad essere la Fiorentina che tutti abbiamo nel cuore. E ce la faremo".