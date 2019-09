CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Non solo Perin e Mandzukic, a fare rumore è anche l'esclusione dalla lista Champions League diramata pochi minuti fa dalla Juventus di Emre Can: il centrocampista tedesco ex Liverpool sembra aver perso posizioni nella gerarchia del centrocampo bianconero e ha ceduto il posto in lista a Khedira, Matuidi e Ramsey.

Difficile ma non totalmente impossibile assistere quindi ad una cessione last minute di Emre Can: il Portogallo sicuramente potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per rilanciarsi dopo la scelta di Maurizio Sarri. Il tedesco potrebbe trasferirsi in prestito e trovare una nuova sistemazione, grazie anche ad un possibile aiuto economico della Juventus visto l'alto ingaggio percepito dallo stesso giocatore. Il mercato in Portogallo chiude il 22 settembre.