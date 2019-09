JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Premiato a Lisbona dalla federazione portoghese come miglior giocatore del 2018, Cristiano Ronaldo ha rivolto un appello ai tanti bambini presenti riguardante il mondo dei social: "Questo è un mondo selvaggio, con i social network, Internet e la stampa stessa...

è una giungla, non solo con me, ma con tutti. Il 2018 è stato un anno estremamente complicato a livello personale. Non permettete mai a nessuno di farvi ferire, perché un giorno capiterà sicuramente. Non fatevi influenzare, ma portate avanti i vostri sogni senza lasciarvi abbattere da nessuno. Seguite i vostri sogni!".