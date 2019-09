p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDUZKIC QATAR / La notizia era nell'aria ma pochi minuti fa è diventata ufficiale riaprendo così alcuni discorsi legati al calciomercato: Marioè stato escluso dalla lista UEFA diramata da Maurizioin vista della prossima Champions League della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

E' cosi attenzione ad una possibile cessione dell'attaccante croato in Qatar, dove il mercato è ancora aperto. Il futuro di Mario Mandzukic continua infatti ad essere al centro in casa Juventus: come raccolto da Calciomercato.it, l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid continua a rimanere nel mirino di ben tre squadre qatariote. In corsa ci sarebbero l'Al-Duhail (la squadra dove gioca Benatia, stessa proprietà del Paris Saint-Germain), Al-Rayyan e Al-Gharafa (in vantaggio sugli altri): sarà difficile convincere il 33enne attaccante a lasciare Torino ma non sono da escludere possibili colpi di scena.