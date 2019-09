SCOLARI PALMEIRAS / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Palmeiras ha annunciato l'addio di Luiz Felipe Scolari dalla panchina del club brasiliano.

Dopo aver vinto il titolo nella passata stagione, si interrompe il matrimonio complice il periodo negativo della squadra che non trova la vittoria in campionato da ben sette partite. Inevitabilmente pesa anche il ko nell'ultima giornata rimediato contro ildi, autore di una doppietta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI