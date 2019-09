p>INTER ICARDI SENSI / Durante la conferenza stampa tenutasi a Casteldebole in vista della sfida tra Italia ein programma giovedì sera, Stefanosi è espresso sulla telenovelache ieri si è conclusa con la cessione dell'attaccante argentino in prestito al: ''La partenza ci libera da un peso? Noi abbiamo sempre lavorato per fare del nostro meglio. È una questione di cui si è occupata la società". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI