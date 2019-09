CALCIOMERCATO PARMA INTER EMERSON ESPINOZA / Nell'ultimo giorno di calciomercato il Parma si è assicurato Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano classe 2001 prelevato dal Boston River: si è parlato subito di un possibile affare in sinergia con l'Inter per il giovane che si è messo in mostra con l'Ecuador nel recente Mondiale Under 20.

Lo stesso Espinoza ha confermato questo retroscena ai microfoni di Sports Area: ''In futuro l'Inter potrebbe acquistarmi, oggi pagheranno parte del mio trasferimento al Parma. Andrò in Italia in prestito con un'opzione da esercitare a fine anno: non so se rimarrò al Parma o andrò all'Inter, questo dipenderà sicuramente dalle mie prestazioni".