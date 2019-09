p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'ha dovuto aspettare fino all'ultimo secondo per riuscire a cedereal: nella tarda serata di ieri sono arrivate infatti le firme sul contratto e i documenti necessari per l'approdo dell'attaccante argentino in Ligue 1. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' durante il programma 'Microfono Aperto', il giornalista Fabrizio Biasin ha rivelato però un importante retroscena di mercato legato propriol al trasferimento dell'attaccante argentino: ''Mauro ha accettato ieri la destinazione Psg allungando il suo contratto di un anno. Se farà bene a Parigi, i capitolini se lo porteranno a casa per 70 mln. Credo che il giocatore farà di tutto per farsi riscattare, perché al Psg guadagnerebbe il doppio. Credo che Marotta abbia risolto, o al limite rimandato, la questione in maniera brillante. Tutti avevano paura, anche perché il giocatore durante il viaggio per Parigi non era ancora completamente convinto di andare al Psg".