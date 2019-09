p>INTER SKRINIAR CONTE / Dopo i 6 punti conquistati nelle prime due uscite stagionali, per Milanè tempo nuovamente di concentrarsi sulla propria Nazionale: il difensore dell'infatti è stato convocato in vista dei prossimi impegni della, attesa al doppio scontro controed. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il difensore nerazzurro però ha parlato della sua Inter ai microfoni del portale slovacco 'Sport7.sk': ''Il mercato? La dirigenza ha costruito una buona squadra, abbiamo fatto buoni acquisti: questo è fantastico. Siamo partiti bene, abbiamo sei punti dopo due partite e speriamo di continuare così''.

L'arrivo di Conte: 'Ha una mentalità vincente, inizialmente abbiamo detto che non vogliamo allenarci per arrivare quarti o quinti, ma per vincere qualcosa: credo che possiamo farcela quest’anno. Abbiamo un gruppo difficile in Champions League, non possiamo scegliere i nostri avversari. Nel Barcellona non c’è solo Messi, ma adesso non ci penso: quella sfida è lontana".