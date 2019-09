CALCIOMERCATO ERIKSEN POGBA NEYMAR / Il calciomercato estivo si è concluso anche con diversi colpi rimasti in canna o veri e propri nulla di fatto. Su tutti quello di Neymar, rimasto al PSG dopo essere stato dato ad un passo dal Barcellona. Ma non solo. Anche Pogba e Eriksen proseguiranno le rispettive avventure con Manchester United e Tottenham nonostante la volontà di cambiare aria. I loro trasferimenti potrebbero però essere solo slittati di qualche mese.

Il centrocampista francese è ormai in rottura totale con i tifosi dei 'Red Devils' e non è escluso che possa lasciare Manchester già a gennaio.sono sempre alla finestra, così come il Barcellona per Neymar: il fuoriclasse brasiliano è stato davvero ad un passo dal ritorno in blaugrana e potrebbe continuare a spingere per una cessione anticipata rispetto alla prossima estate. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Anche Dybala potrebbe tornare di moda per i club di Premier League in caso di scarso utilizzo da parte di Sarri, con la Juventus che avrà sempre necessità di sfoltire la rosa ottimizzando gli incassi. Diversa, invece, la situazione legata al futuro di Eriksen: il fantasista danese è in scadenza nel giugno 2020 e potrebbe liberarsi dal Tottenham a parametro zero. In questo caso il giocatore potrà accordarsi con un altro club a partire da gennaio: la sfida di mercato tra Juventus e Inter potrebbe dunque riaccendersi nel giro di pochi mesi.