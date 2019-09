JUVENTUS DE LIGT GULLIT / Le prime uscite stagionali di de Ligt con la maglia della Juventus testimoniano come il giovane difensore olandese ex Ajax abbia ancora bisogno di tempo per ambientarsi in Italia e prendere confidenza all'interno della retroguardia bianconera.

Ruud, ex leggenda dele della nazionale olandese, si è concesso ai microfoni del 'The Guardian' per fare il punto sulla situazione del connezionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''E' inevitabile sottolineare che c’è molta più pressione alla Juventus. Lì devi sempre vincere e sicuramente la Champions League per loro è un grande obiettivo. Ecco cosa vuol dire far parte della Juventus. Matthijs è sotto pressione ma deve semplicemente accettare le critiche e il momento no e deve continuare per la sua strada. Deve mantenere la fiducia in se stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top. So che De Ligt è affidabile. All’epoca, iniziai anche io male all’età di 17 anni quando giocava in Olanda. Poi le cose sono cambiate”.