CALCIOMERCATO PSG LEONARDO ICARDI / La sensazione è che Mauro Icardi possa essere solo il punto di partenza di una rivoluzione tecnica in casa PSG che scatterà in maniera completa nella prossima estate. Una rivoluzione firmata Leonardo e che vedrà coinvolti, come nella sua prima avventura sotto la Tour Eiffel - tutto ebbe inizio nel 2011...

- alcuni giocatori affermati e di grande prospettiva del nostro campionato di

Ma chi potrebbero essere i Pastore, Menez, Thiago Motta e Sirigu del 2020? Sappiamo per certo che al direttore sportivo del Paris Saint-Germain piace moltissimo Sandro Tonali, regista di assoluta prospettiva del quale il Brescia - nonostante le importanti offerte e il tentativo anche all'ultimo giorno di mercato della Fiorentina - non si è voluto privare.

Nel calciomercato estivo che verrà, però, Cellino difficilmente potrà opporsi alla partenza della sua stella, che ad oggi ha un prezzo base di 30-35 milioni di euro. Sempre per il centrocampo, dato che qualcuno ha deluso e qualcun altro partirà, occhio poi a Stefano Sensi che con l'Inter potrebbe davvero compiere un grande salto di qualità finendo nel mirino delle big europee, Psg su tutte.

Leonardo potrebbe 'guardare' alla Serie A anche per sistemare la difesa. Obiettivo un degno erede del 34enne Thiago Silva, in scadenza di contratto. In tal senso, possibile l'assalto a uno tra Skriniar dell'Inter e Koulibaly del Napoli. Più abbordabile potrebbe essere Romagnoli del Milan, mentre non si può escludere un ritorno di fiamma - dopo che è stato a un passo dal prenderlo a metà estate - per de Ligt della Juventus. Concludiamo dicendo che non ci siamo dimenticati di Dybala, anzi... L'argentino potrebbe rimpiazzare Neymar (già a gennaio?), il cui addio è stato solo rimandato.