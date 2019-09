Fiorentina, messaggio social dal nuovo acquisto Duncan

FIORENTINA DUNCAN/ Bobby Duncan è un nuovo giocatore della Fiorentina di Rocco Commisso e Vincenzo Montella. Giovanissimo, classe 2001, Duncan è il cugino di Steven Gerrard, bandiera del Liverpool, club dal quale proviene anche il giocatore originario di Whiston.

Sul suo account Instagram, Duncan ha voluto esprimere la sua felicità per questa nuova avventura: "Molto contento di firmare per la Fiorentina, e eccitato in vista di iniziare. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai miei tifosi e provare la cultura italiana, grazie a tutti i fan per i messaggi".