CALCIOMERCATO ICARDI INTER PEPE NAPOLI ROMA JUVENTUS / Il calciomercato si è chiuso ieri, facendo registrare colpi importanti sia in entrata che in uscita. A commentare ai microfoni di Calciomercato.it la finestra di trasferimenti appena conclusasi ci ha pensato il noto avvocato e agente Fabrizio Ferrari, esperto di calcio francese.

SULL'APPRODO DI ICARDI AL PSG - "Non me lo sarei aspettato. E' una bella operazione soprattutto da parte dell'Inter, che si è liberata di un peso importante. Per Icardi è una bella occasione: sei comunque al PSG, club importante che vince quasi sempre il campionato. Giocherà poi con Cavani, Neymar e Mbappe, vediamo come si aggiusterà questo traffico. Il calcio francese è diverso da quello italiano: si corre di più. Non è propriamente il calcio di Icardi ma sarà una bella sfida. Sono curioso".

SUL MANCATO ARRIVO DI PEPE AL NAPOLI - "Pepe è completamente diverso da Lozano, paradossalmente il Napoli avrebbe potuto comprarli entrambi.

Nicolas non ha mai avuto l'intenzione seria di arrivare in Italia. Ho saputo dal suo ambiente che l'idea era sempre stata quella di andare in Inghilterra. Il Napoli ha fatto una mossa buona perché comunque Lozano è un grande giocatore e lo ha dimostrato immediatamente. Pepe ha una potenzialità pazzesca e credo che abbia fatto bene ad andare in Inghilterra, per il suo modo di giocare a calcio".

SULL'UTILITA' DI VERETOUT NELLA ROMA - "Sicuramente è un giocatore duttile. Per me è un giocatore importante e credo possa dare una grande mano al centrocampista della Roma in termini di duttilità ed esperienza".

SULLA REGINA DEL MERCATO - "Per dare una valutazione bisogna vedere come questi ragazzi si mettono in campo, per cui dare la valutazione al mercato è una cosa mentre darla all'effettivo utilizzo dei giocatori è un'altra. La Roma negli ultimi giorni si è mossa molto bene. L'Inter è sicuramente la squadra che ha mosso più pedine. La Juventus ha fatto colpi importantissimi: de Ligt era il giocatore più richiesto al mondo. La 'Vecchia Signora' è poi riuscita a prendere a scadenza Rabiot, giocatore seguito da anni. Sono arrivati grandi profili in Italia. Sono molto contento".