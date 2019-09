ITALIA SENSI INTER / In vista delle partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dell'Italia Stefano Sensi: "Sono molto contento per l’inizio di stagione con l’Inter, la squadra mi ha fatto sentire parte integrante del gruppo. Mi aspetto sempre tanto da me stesso. L’attenzione sarà sempre la stessa, avrò voglia di giocare come tutti e cercheremo di preparare al meglio queste due partite per portare a casa due risultati positivi. Il mio ruolo? Avere Jorginho e Verratti accanto aiuta, ho giocato da regista, da mezz’ala e mi trovo bene. Sono a disposizione, cerco di dare il massimo. Ho sempre detto che il mio ruolo è il regista. Ma nel calcio moderno ci si scambia spesso i ruoli durante la partita.

Con Conte all'Inter mi sto trovando molto bene a fare la mezzala".

CONTE - "Sicuramente la sua mentalità fa migliorare, sento già di essere cresciuto soprattutto mentalmente. Devo crescere ancora, sono sicuro che quest’anno ci riuscirò. Nel calcio di oggi non credo conti solo l’aspetto fisico, credo che anche un ragazzo basso può avere atletismo. Mancini e Conte? Le differenze sono molte, anche perché in Nazionale abbiamo meno tempo. Entrambi hanno una mentalità vincente e questo conta".

INTER - "Mi sono ritrovato in un mondo diverso da Sassuolo a Milano. Arrivare all’Inter è stato un sogno, credo sia il sogno di ogni bambino arrivare in un club del genere. La sto vivendo con grande serenità e devo ringraziare la società, il mister e i compagni".

BARELLA - "Io e Nicolò siamo grandi amici. È chiaro che avendo lo stesso ruolo siamo rivali ma è una rivalità buona, nessuno deve essere scontento di non giocare perché il bene della squadra è primario. Icardi? Noi abbiamo sempre lavorato per fare del nostro meglio. È una questione di cui si è occupata la società".

Infine: "Lavoriamo per vincere lo Scudetto con l’Inter e l’Europeo con la Nazionale".