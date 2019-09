Inter, Sanchez: "Qui per vincere. Mi ha convinto anche Lukaku"

INTER SANCHEZ LUKAKU / Alexis Sanchez è l'ultimo colpo da novanta della campagna acquisti dell'Inter. Il cileno ha ereditato la numero 7 da Icardi e si appresta ad entrare nel cuore dei tifosi provando a ritornare ai fasti di un tempo quando incatava la Serie A con la maglia dell'Udinese. Di questo ed altro ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "All'Udinese la gente mi chiamava Niño e mi piaceva. Sono stato tanti anni a Udine, ho molto a cuore la gente. È la mia famiglia. L'Inter è una grande squadra, la ammiravo quando giocavo all'Udinese anche perché vinse il Triplete e per me era la squadra più forte d'Italia e giocare contro di loro era molto difficile, eravamo molto concentrati già dal giorno prima in albergo: c'erano Ibrahimovic, Eto'o, Zanetti.

OBIETTIVI - "Sono felice di tornar nel calcio italiano, poi si vedrà, io voglio fare solo il meglio per me, per la squadra e per i tifosi dell'Inter. Si può parlare di scudetto, io sono qui per vincere qualcosa. La squadra non vince da otto anni, ma ha tutto per poterlo fare: il gruppo è giovane e forte, c’è un allenatore che vuole vincere. La presenza di Conte è stata importante, lui trasmette fiducia ai calciatori. Lukaku è felice di essere qui, mi ha convinto anche lui a venire qui. Ho la stessa fame di quando ero bambino, voglio lottare per tutto".