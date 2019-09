CALCIOMERCATO MALAGA OKAZAKI SKRTEL / In Italia abbiamo assistito al caso di Martin Skrtel prima arrivato e poi ripartito dall'Atalanta nella stessa finestra di mercato.

Caso analogo è appena accaduto in Spagna con ilche rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale di Shinji. L'attaccante giapponese, 33 anni, era arrivato questa estate dopo la fine del contratto con il Leicester, club con il quale aveva vinto una storica Premier. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!