p>LECCE CALCIOMERCATO MELUSO BABACAR/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Mauro, direttore sportivo del Lecce, ha parlato dell'arrivo di Khouma Elal Via del Mare: "Ci tengo a ringraziare lo sforzo della società, che mi ha messo in condizione di lavorare nonostante il budget fosse terminato. L'operazione che ha portato Babacar a Lecce è stata molto molto onerosa, ma abbiamo un'arma in più per il nostro attacco e lotteremo per la salvezza con più determinazione". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!