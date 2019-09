Serie A, Giudice Sportivo dopo la 2a giornata: un solo squalificato

SERIE A GIUDICE SPORTIVO / Il giudice sportivo ha preso le proprie decisioni in seguito agli eventi accaduti nella seconda giornata di Serie A. In merito al caso Lukaku ci sarà un supplemento di indagini acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell'ordine pubblico.

Mentre dal punto di vista disciplinare c'è solo uno squalificato per la terza giornata di Serie A in seguito alle gare disputato nell'ultimo weekend: si tratta di, centrocampista dellaespulso durante la sfida contro il Sassuolo. Nessun provvedimento invece nei confronti di Luca, "non evincendosi dal labiale l’appellativo ingiurioso che renderebbe l’espressione proferita di natura blasfema".