p>CAGLIARI INTER LUKAKU / Il giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagine sul caso: l'attaccante belga è stato oggetto di ululati razzisti durante, in particolare in occasione del rigore decisivo realizzato dai nerazzurri.

Questo il testo presente nel dispositivo: "Il giudice sportivo in relazione alla comunicazione della Procura di cori oggetto di notizie di stampa e di emittenti televisive, si dispone a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell'Ordine pubblico".

Lo stesso Lukaku era intervenuto sul caso con un post sui social in cui, tra l'altro, scriveva: "Lo diciamo da anni e ancora non si vede nessuna azione. Signore e signori, è il 2019, invece di andare avanti, andiamo indietro, e penso che come giocatori abbiamo bisogno di unirci e tracciare una linea su questo argomento per mantenere questo gioco pulito e piacevole per tutti".