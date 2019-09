MILAN BRESCIANINI / Chiuso il mercato, il Milan non va in ferie: la società rossonero è attiva anche sul fronte rinnovi come dimostra l'ufficialità arrivata questo pomeriggio.

"In rossonero dal 2008, in rossonero fino al 2024! Marcoha rinnovato il suo contratto: l'avventura rossonera continua!" il tweet pubblicato dal Milan per annunciare il prolungamento del giovane centrocampista. Nato a Calcinate nel 2000, Brescianini ha fatto tutta la trafila delle giovanili rossonere: due le convocazioni in prima squadra per il 19enne che però non ha ancora debuttato nella formazione dei 'grandi', mentre resta uno dei punti fermi della Primavera.