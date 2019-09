CALCIOMERCATO MILAN HALILOVIC HEERENVEEN / Nuova avventura per il centrocampista classe 1996 Alen Halilovic che lascia ancora una volta il Milan dopo una breve parentesi in prestito allo Standard Liegi.

Il croato ex Barcellona riparte dall’club con cui giocherà la prossima Eredivisie. A confermarlo è stato il suo nuovo club attraverso un comunicato ufficiale: "L’Heerenveen si rafforza con il nazionale croato Alen Halilovic. Il giocatore 23enne ex Barcellona ed Amburgo, arriva in prestito per una stagione dal Milan”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo