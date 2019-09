LAZIO WALLACE BRAGA / Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: Wallace lascia la Lazio e si trasferisce al Braga. Lo ha comunicato la società biancoceleste con una nota apparsa sul proprio sito: "La S.S.

Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Sporting Clube de Braga. A quest'ultima società è stata riconosciuta l'opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore". Wallace ha collezionato con la Lazio 67 presenze realizzando due reti: per lui si tratta di un ritorno al Braga, società che lo ha acquistato nel 2014 dalma nella quale non ha mai giocato, trasferendosi subito al Monaco prima dell'arrivo in Serie A.