CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / L'affare Neymar-Barcellona ha tenuto l'Europa calcistica col fiato sospeso per diversi giorni con i blaugrana pronti a riportare a 'casa' il figliol prodigo per comporre un attacco a dir poco stellare con Messi, Suarez e Griezmann. Alla fine però il Paris Saint Germain ha respinto ogni assalto dei blaugrana chiedendo sempre una cifra elevatissima per il trasferimento del proprio numero 10, rimasto dunque controvoglia.

La ferrea volontà di Neymar è infatti apparsa evidente sin da subito con ilin cima ai suoi pensieri tanto da fargli fare una follia. Secondo quanto rivelato dal 'Mundo Deportivo' lo stesso attaccant brasilianoe, pur di evitare di trascorrere un'altra stagione a Parigi era disposto a sborsare 20 milioni di euro di tasca sua, ma la cosa non ha scalfito le convinzioni e richieste del PSG.