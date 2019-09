REAL MADRID LUCAS SILVA / Il mercato si è chiuso anche in Spagna senza che il Real Madrid riuscisse a piazzare alcuni dei suoi esuberi, come Lucas Silva. Accostato anche al Genoa nelle scorse settimane, il 26enne brasiliano alla fine è rimasto in blancos senza però rientrare nei piani di Zinedine Zidane.

In scadenza nel 2020, come riporta 'as.com', il brasiliano e ilavrebbero trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto in modo da consentire al calciatore di riuscire a trovare una nuova squadra a stagione in corso, laddove possibile. Arrivato al Real nel 2015, tra vari prestiti (l'ultimo la scorsa stagione al), Lucas Silva ha vestito la maglia blanca soltanto in 9 occasioni: ora la risoluzione e la possibilità di iniziare una nuova avventura.