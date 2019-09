CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / Nonostante per un'intera estate fosse dato per partente, alla fine Christian Eriksen è rimasto al Tottenham con un contratto che scadrà nel giugno del 2020. Tra le pretendenti al centrocampista danese c'è stata anche la Juventus e non è da escludere che con la scadenza vicina i bianconeri possano procedere ad un nuovo assalto in stile Rabiot.

Un futuro quello di Eriksen che lo stesso calciatore pensava di risolvere in maniera più semplice come evidenziato in un'intervista al danese 'Ekstra Bladet' e riportata dal 'The Sun': "Speravo che scegliere il mio futuro fosse facile come in Football Manager ma purtroppo non è così. Ovviamente le voci mi infulenzano e quest'estate tutto ha pesato di più perché il mio contratto scadrà l'anno prossimo. Purtroppo le voci di mercato ci saranno sempre per tutti, è così che funziona e non dobbiamo lasciare che ci influenzino". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI