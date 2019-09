PREMIER LEAGUE DATE CALCIOMERCATO / Il calciomercato estivo è ormai alle spalle ma già si pensa al futuro: lo fanno anche in Premier League dove le società hanno potuto fare acquisti soltanto fino all'inizio del campionato.

Se in Italia ci si è lamentato per l'eccessiva lunghezza della sessione estiva della campagna trasferimenti, in Inghilterra si fa la lamentala contraria: il calciomercato è finito troppo presto rispetto al resto d'Europa, mettendo in posizione difficile i club della Premier che - si legge sul 'Daily Mail' - vorrebbero fare dietrofront. Così, la proposta che dovrebbe essere portata alla riunione dei club che si terrà in questo mese è di allineare le date della prossima sessione estiva di calciomercato a quelle degli altri maggiori campionati. A sposare questa linea ci sarebbero le grandi () più il, mentre ilsarebbe sulla linea del no.