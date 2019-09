INTER ICARDI INSTAGRAM SALUTO / L'infinita telenovela Icardi si è conclusa ieri sera a pochi minuti dal termine del calciomercato estivo. L'argentino si è trasferito ufficialmente al Paris Saint-Germaincon la formula del prestito con diritto di riscatto, affare subordinato al prolungamento di contratto avvenuto con l'Inter.

Dopo la prima intervista da calciatore del club parigino e i post su Instagram con la nuova maglia, l'attaccante classe '93 ha voluto lanciare un ulteriore messaggio a tutto l'ambiente interista dopo il saluto di Wanda Nara

Icardi ha infatti pubblicato nelle stories di Instagram una foto che riporta le sue statistiche in nerazzurro: 219 partite, 124 gol e 39 assist. Un segnale ben chiaro alla dirigenza e non solo, poi al centro Icardi del 2013 che abbraccia l'Icardi del 2019 e infine la doppia didascalia. In alto 'Grazie di tutto', in basso 'Arrivederci'. Soprattutto quest'ultima fa pensare che la telenovela con l'Inter sia ancora lontana dalla conclusione e che il prossimo anno - al netto dell'eventuale riscatto del PSG - le parti si troveranno di nuovo una davanti all'altra.

F.I.