TORINO NAPOLI VERDI / Si è concretizzato proprio al fotofinish il passaggio di Simone Verdi al Torino.

L'exvestirà la maglia granata in prestito con obbligo di riscatto per circa 25 milioni di euro, con il fantasista che all'indomani del trasferimento ha voluto mandare un messaggio al popolo partenopeo: "Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!", ha postato Verdi sul suo profilo Instagram.