FIORENTINA COMMISSO CHIESA JUVENTUS CALCIOMERCATO / Il gong finale del calciomercato è arrivato ieri sera e la Fiorentina è stata senza dubbio tra le società più attive in questa estate, visti anche i tanti cambiamenti in società. Il progetto che il nuovo presidente viola Rocco Commisso vuole per la sua squadra è ambizioso e ha diversi pilastri. Il patron italoamericano ha arlato in conferenza stampa di calciomercato e programmi futuri.

Tra cui quelli relativi a Federico Chiesa, sogno di mercato di

Commisso ha rivendicato soprattutto di essere stato coerente con i tifosi: "Ho confermato Montella e ho detto anche che Chiesa non sarebbe stato il mio Baggio. Lui è stato la promessa che ho mantenuto. Ci sono state alcune fake news, come quella relativa all’esonero di Montella. Siamo all’inizio, mi dovete dare tempo. Abbiamo fatto dei progressi, ma non posso fare tutto in un giorno". Poi il discorso torna proprio sul top player della Fiorentina:"Chiesa è importante per noi, avevo detto che sarebbe rimasto e così è stato. La mia intenzione è costruire la squadra intorno a lui. Ho progetti a lungo termine per lui, non di un anno".

Commisso ha molti piani da realizzare in testa, a partire dallo stadio: "In Italia sembra che i monumenti non si possano abbattere. Vorrei costruire qualcosa di nuovo, ma non so se sarà possibile. Mi hanno detto che gli abbonati sono più di 25.700, siamo quarti in classifica. Io posso dare tanto al calcio italiano".

F.I.