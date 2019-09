INTER SANCHEZ INTERVISTA MANCHESTER UNITED / È stato il botto di fine mercato dell'Inter. Alexis Sanchez è arrivato in nerazzurro per comporre un reparto d'attacco di altissimo livello con Lukaku e Lautaro Martinez. Il cileno ha lasciato il Manchester United, un'avventura mai decollata anche se il numero 7 non ha rimpianti: "Non mi pento di essere andato allo United, anche se non ho giocato a sufficienza". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sanchez ha parlato in esclusiva ai microfoni della 'BBC': "Sono molto felice di essere andato al Manchester.

L'ho sempre detto, è il club che ha vinto di più in Inghilterra. Quando sono andato all'è stato fantastico, ero felice ma lostava crescendo e stavo comprando giocatori per vincere qualcosa. Volevo andare con loro e vincere tutto. Non mi pento di averlo fatto". Il cileno excontinua: "Sono felice quando gioco in nazionale, ma lo ero anche a Manchester. Però ho sempre detto ai miei amici che volevo giocare. Se mi fanno giocare io do il mio meglio, ma a volte facevo facevo 60 minuti e poi non giocavo nella partita successiva. E non sapevo perché". Sanchez non è mai sceso in campo in questo precampionato e nelle prime partite ufficiali in Inghilterra: "Ma ero pronto per giocare. Mi sentivo bene, credo di aver fatto bene in Copa America. Dipendeva dall'allenatore, dovete chiedere a lui e non a me".

F.I.