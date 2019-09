Banfield, UFFICIALE: finisce l'avventura di Crespo

BANFIELD CRESPO / Dopo 8 mesi si chiude l'avventura di Hernan Crespo alla guida del Banfield.

Arrivato a fine gennaio per guidare lo storico club argentino, l'ex attaccante in 14 partite ha collezionato 2 sole vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte che gli scono costate il posto di direttore tecnico ed allenatore della società che nella notte italiana ha annunciato l'esonero con un comunicato ufficiale. Su Instagram, lo stesso Crespo ha pubblicato un post per ringraziare società e tifosi.