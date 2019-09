DE LIGT JUVENTUS HUNTELAAR BLIND AJAX EITING / Matthijs de Ligt resta il colpo più costoso e prestigioso del calciomercato della Juventus, nonostante le prime uscite non troppo positive. Il centrale bianconero ha archiviato la prestazione contro il Napoli per dedicarsi agli impegni con la nazionale e a ritirare il premio di miglior giocatore olandese della scorsa stagione. Un riconoscimento importante per il classe '99, che ha battuto in volata Frenkie de Jong, ora al Barcellona.

Durante la serata di gala, però, c'è stato un momento a dir poco imbarazzante per de Ligt, bersagliato dai suoi ex compagni all'in un video messaggio tra le risate fragorose di tutta la sala.

Klaas-Jan Huntelaar in particolare ha 'massacrato' il difensore della Juventus: "Quando sono arrivato all'Ajax ho pensato: 'Ma quanto è grasso quel ragazzo! Anche la sua ciccia ha la ciccia'" A rincarare la dose ci ha pensato anche un altro senatore come Daley Blind: "Mi chiedevo quale fosse la tua posizione in allenamento. Facevi anche il muro a volte?" Non ha voluto far mancare il suo apporto neanche Carel Eiting: "Se l'arbitro dava un cartellino giallo a Matthijs, doveva stare attento a non trattenerlo troppo davanti a lui. Perché Matthijs avrebbe pensato a una fetta di formaggio e l'avrebbe mangiata". Poi il retroscena firmato Blind: "Sapete come lo chiamano alla Juve? Il Kliko (il cassonetto della spazzatura, ndc)!" De Ligt, però, è un professionista ed è sempre il primo ad arrivare all'allenamento: "Sì, ma per accendere la televisione!", spiega Huntelaar. Poi un'ultima battuta pungente dell'attaccante olandese: "Solo i più grandi segnano all'esordio nella loro nuova squadra nella loro prima partita", Il riferimento dell'ex Milan è chiaro al debutto di de Ligt nel precampionato con l'autogol nell'amichevole contro l'Inter.

F.I.