CALCIOMERCATO ESCLUSIVA TORCHIA / Si è concluso ieri sera alle 22 il calciomercato estivo. E' tempo quindi di bilanci per le big e le altre società di Serie A, con la telenovela Icardi a tenere banco per tutta l'estate in casa Inter e che si è conclusa con l'approdo al PSG dell'ex capitano nerazzurro. Sulla vicenda relativa al centravanti argentino è intervenuto - in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Davide Torchia: "Sono per programmare le cose. L'Inter ha fatto comunque il suo mestiere molto bene, ha risolto una situazione che poteva deteriorarsi ancora di più considerando che un calciatore in prestito, tornando con il contratto in scadenza nel 2021, diventava altamente pericoloso e avrebbe creato altro stress per tutti quanti - ha spiegato l'agente Fifa - Facendo così ha risolto al 70-80% la situazione ed anche Icardi è contento.

E' una soluzione ragionevole:sa fare benissimo il suo mestiere, però è una persona di grande buonsenso e per me si poteva risolvere anche prima".

Torchia parlando a Calciomercato.it analizza i movimenti e gli affari della campagna trasferimenti appena terminata: "Si sono mosse tutte bene, ci sono stati degli acquisti mirati. L'Inter, ad esempio, con l'arrivo di Conte avrà una filosofia completamente diversa rispetto al passato. La Juventus ha fatto dei parametri zero importanti con Rabiot e Ramsey. Anche de Ligt è stato un grande acquisto per età e spessore del giocatore: è stato pagato molto, ma sarà sicuramente un valore aggiunto per Sarri. Il tasso tecnico della Serie A è aumentato, tante operazioni fanno notare come il calcio italiano ha acquisito una visibilità diversa e questo dà una mano a tutte le squadre. Voglio fare un appello, serve un po' di pazienza per tutti - conclude Torchia - Sia i campioni appena arrivati, che i giovani e i calciatori che si stanno confermando, devono avere il tempo e qualche giornata per dimostrare il loro valore e non finire subito nel mirino della critica".